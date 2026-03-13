Thiès : la Police nationale lance le programme Edupolsen pour sensibiliser les élèves

La Police nationale a procédé, mardi, au lancement du programme « Edupolsen » au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès. Cette initiative vise à prévenir les violences et les comportements à risque en milieu scolaire à travers une approche basée sur l’éducation civique et citoyenne.

La cérémonie officielle s’est tenue lors de la levée des couleurs, en présence des autorités éducatives et sécuritaires. À cette occasion, la commissaire principale Safiatou Mbaye, responsable régionale de la sécurité publique, a indiqué que ce projet s’inscrit dans la perspective de la célébration de la fête nationale du 4 avril 2026.

Le programme repose sur une démarche double consistant à rapprocher la police des élèves et à permettre aux élèves de mieux comprendre le rôle des forces de sécurité. L’objectif est d’adopter une approche préventive, en agissant en amont plutôt que d’intervenir uniquement en cas de problème.

Dans ce cadre, des agents interviendront régulièrement dans les établissements pour aborder différents thèmes, notamment le respect des symboles nationaux, la sécurité routière, la prévention des comportements à risque, les dangers liés à l’usage d’Internet et les valeurs du vivre-ensemble.

Parallèlement, les services de police seront ouverts aux élèves afin de leur faire découvrir les métiers liés à la sécurité et de mieux appréhender le quotidien des agents.

À travers cette initiative, la Police nationale entend renforcer son rôle dans la formation citoyenne des jeunes et encourager l’adoption de comportements responsables, fondés sur le respect, la solidarité et la paix.

Le projet, mené en partenariat avec d’autres institutions, vise à accompagner les élèves dans la compréhension de leurs droits et devoirs.

De son côté, le proviseur du lycée, Daouda Fall, a mis en avant la portée symbolique de la levée des couleurs, soulignant qu’elle incarne les valeurs de la République, telles que le respect de la loi, la discipline, le sens du devoir et l’engagement au service de la collectivité.