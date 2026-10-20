ÉLEVAGE : LE MINISTRE OUSMANE DIAGNE ÉCHANGE AVEC LES ÉLEVEURS DE NDIAGANIAO EN PRÉLUDE AU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE NATIONALE DE VACCINATION DU CHEPTEL 2026-2027

Le ministre en charge de l’Élevage, Ousmane Diagne, a reçu en audience une délégation d’éleveurs de Ndiaganiao pour discuter des préparatifs du lancement officiel de la Campagne nationale de vaccination du cheptel 2026-2027. Prévue le samedi 24 octobre 2026 dans cette commune du département de Mbour, région de Thiès, cette rencontre a également permis d’aborder les difficultés auxquelles les éleveurs sont confrontés dans l’exercice de leurs activités pastorales. Les préparatifs du lancement officiel de la Campagne nationale de vaccination du cheptel 2026-2027 étaient au cœur des échanges entre le ministre Ousmane Diagne et une délégation d’éleveurs de Ndiaganiao. Cette audience s’inscrit dans le cadre des concertations engagées en vue d’assurer le bon déroulement de cet événement, prévu le samedi 24 octobre 2026 dans ladite commune. Au cours de cette rencontre, le ministre, accompagné de ses collaborateurs, a examiné les différents aspects liés à l’organisation de cette journée. Les préoccupations soulevées par les représentants des éleveurs ont également été prises en compte afin de réunir les conditions nécessaires à la réussite de cette cérémonie officielle. Les difficultés du pastoralisme au cœur des discussions Au-delà des préparatifs de la campagne de vaccination, les échanges ont permis aux éleveurs de faire part des difficultés qu’ils rencontrent quotidiennement dans la pratique du pastoralisme à Ndiaganiao. Face aux préoccupations exprimées, Ousmane Diagne a réaffirmé la disponibilité de son département ministériel à travailler en étroite collaboration avec les acteurs du secteur et les services compétents pour identifier des solutions adaptées aux problèmes soulevés. Le ministre a également assuré que les différentes questions abordées feraient l’objet d’un suivi attentif, dans le cadre d’un dialogue régulier avec les professionnels de l’élevage. La vaccination, un enjeu pour la protection du cheptel Le lancement de la Campagne nationale de vaccination du cheptel 2026-2027 constitue un rendez-vous important pour les acteurs du secteur de l’élevage. La vaccination contribue à prévenir certaines maladies animales, à protéger le cheptel et à préserver les activités économiques des éleveurs. À travers cette audience, les préparatifs de la cérémonie du 24 octobre se poursuivent, tandis que les préoccupations des éleveurs de Ndiaganiao ont été portées à l’attention des autorités compétentes. À Ndiaganiao, les enjeux sont donc doubles : préparer le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination et renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs du pastoralisme afin de mieux répondre aux difficultés rencontrées sur le terrain.