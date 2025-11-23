Menu
Thiès : dix acteurs culturels obtiennent des financements du FDCUIC pour leurs projets


Dix porteurs de projets culturels de Thiès ont reçu des financements du FDCUIC, dans le cadre d'un appel à projets lancé en mars 2025.


Dix acteurs culturels de la région de Thiès (ouest) ont reçu, mardi, des financements accordés par le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC), à l’issue d’un appel à projets auquel ils avaient participé.

Le directeur général du fonds, Seck Dieng, a précisé que la remise des chèques fait suite à l’appel lancé en mars 2025. Au total, dix-huit projets retenus selon plusieurs critères recevront un montant global de 44 millions de francs CFA.

Parmi les critères de sélection figurent l’inclusivité, l’apport éducatif et la dimension numérique, a expliqué M. Dieng. Il a rappelé que le FDCUIC accompagne les acteurs culturels à travers des financements, des programmes de formation et des initiatives de structuration.

Selon lui, les équipes du fonds travaillent à améliorer le processus de sélection, afin que leurs actions soient mieux comprises et appréciées par les acteurs du secteur. Il a également souligné que les régions de Dakar et de Thiès enregistrent les taux de participation les plus élevés à l’appel à projets, ce qui témoigne de leur forte implication.

En revanche, la participation des porteurs de projets de la région de Kédougou reste très faible, a-t-il ajouté. Le FDCUIC ambitionne ainsi de réduire les écarts entre Dakar, Thiès et les autres régions du pays.

M. Dieng a indiqué que l’un des objectifs du fonds, cette année, est d’œuvrer à un meilleur équilibre territorial dans l’accès aux financements culturels.




