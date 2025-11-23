Dagana : le témoin reconnaît avoir maquillé un accident en agression pour dissimuler sa responsabilité





Le rescapé de l’incident ayant provoqué la disparition d’un jeune homme la semaine dernière, dans le département de Dagana (nord), a reconnu avoir transformé les faits en faux scénario d’agression afin de masquer sa responsabilité, selon une source judiciaire et sécuritaire.



L’évènement s’est produit dans la nuit de jeudi à vendredi à Keur Birane, un village du département de Dagana.



Selon un agent de la brigade de gendarmerie de Richard-Toll, les enquêteurs ont procédé mardi à une audition détaillée du témoin au domicile du défunt. Plusieurs incohérences ont été relevées entre ses nouvelles déclarations et sa première version, dans laquelle il évoquait un piège suivi d’une attaque.



Lors de cet entretien, le rescapé a finalement admis avoir inventé cette histoire. Il a expliqué avoir confié la moto à son compagnon, un étudiant qui ne maîtrisait pas la conduite. À l’approche d’un virage, celui-ci aurait perdu le contrôle du véhicule, entraînant une sortie de route violente. L’étudiant a perdu la vie sur place, tandis que le témoin a été grièvement blessé.



Par crainte de poursuites liées à l’absence de carte grise, d’assurance et de permis, il a affirmé avoir évoqué une agression pour écarter sa propre responsabilité.



D’après la même source, il a été inculpé pour mise en danger de la vie d’autrui et décès involontaire.



L’enquête se poursuit.



aps

