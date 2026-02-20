Kédougou : un réseau présumé de traite de personnes démantelé à Bantaco

L’antenne régionale de Kédougou de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a annoncé avoir procédé, le 18 février 2026, au démantèlement d’un réseau présumé de traite de personnes et à l’interpellation d’une femme présentée comme l’instigatrice principale.

L’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant la présence d’une victime de traite dans un établissement dénommé « ROUGEO BAR », situé dans le village de Bantaco.

Les agents ont effectué une descente sur les lieux, aboutissant à l’interpellation d’une suspecte dans une chambre de l’établissement et à la mise en sécurité d’une jeune ressortissante nigériane, récemment arrivée au Sénégal.

Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un système présumé d’exploitation par la dette. D’après les déclarations recueillies, la mise en cause aurait organisé le voyage de la victime depuis le Nigeria, en transitant par le Bénin, avec l’appui d’un réseau transnational.

Il lui est reproché d’avoir imposé à la victime une « dette de convoyage » estimée à un million (1 000 000) FCFA, somme que cette dernière devait rembourser à travers les revenus issus de son exploitation.

Les enquêteurs précisent que l’interpellation est intervenue trois jours seulement après l’arrivée de la victime sur le territoire national. Les revenus générés lors de la première nuit d’exploitation auraient été récupérés par la suspecte, selon les éléments du dossier.

La mise en cause a été informée de ses droits, notamment celui de se faire assister par un avocat. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, traite de personnes par recrutement et transport à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi que complicité de faux.

L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles ramifications locales et internationales du réseau.