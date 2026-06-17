Thiès : arrêté à cause de son pantalon, le détail qui a fait tomber un présumé cambrioleur

Les faits remontent à plusieurs jours lorsqu'un magasin est visité par des individus qui emportent divers objets de valeur. Heureusement pour le propriétaire, les caméras de surveillance ont capturé toute la scène. Les images montrent notamment l'un des suspects portant un pantalon facilement reconnaissable.





Après plusieurs jours d'investigations, les policiers finissent par localiser un homme correspondant au signalement. Mais au moment de son interpellation, les agents n'en reviennent pas : le suspect porte encore le même pantalon que celui aperçu sur les vidéos du cambriolage.





Ce détail vestimentaire, qui aurait pu passer inaperçu, a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. Comparées aux images de surveillance, les similitudes étaient frappantes. Une situation qui a rapidement alimenté les discussions dans le voisinage et sur les réseaux sociaux.





Comme si cela ne suffisait pas, la fouille effectuée lors de l'arrestation a permis aux policiers de découvrir plusieurs cornets de chanvre indien. Un élément supplémentaire qui a compliqué la situation du suspect.





Cette affaire rappelle qu'en matière d'enquête, les détails les plus anodins peuvent parfois faire toute la différence. À Thiès, un simple pantalon est ainsi devenu l'une des pièces maîtresses d'une enquête qui n'a pas fini de faire parler.

