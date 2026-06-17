Thiès : Les câblodistributeurs montent au créneau et réclament une meilleure reconnaissance de leur activité

Selon lui, les professionnels du secteur jouent un rôle important dans l'accès des populations à l'information et au divertissement, tout en contribuant à la création d'emplois dans plusieurs localités du pays. Il estime toutefois que les câblodistributeurs sont confrontés à de nombreux obstacles qui freinent le développement de leurs activités.





Face à cette situation, les membres du G.I.E ont lancé un appel aux autorités afin qu'un cadre de concertation soit mis en place pour permettre aux différents acteurs de trouver des solutions durables aux préoccupations du secteur.





Tidiane Ly a également insisté sur la nécessité d'un traitement équitable des câblodistributeurs, qu'il considère comme des entrepreneurs participant à l'économie nationale et à la création d'emplois. Il a invité les autorités compétentes à renforcer le dialogue avec les professionnels afin d'éviter les incompréhensions et les tensions récurrentes.





Les participants à la conférence ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leurs activités dans le respect des lois et règlements en vigueur. Ils espèrent que leurs revendications seront entendues afin de garantir l'avenir d'un secteur qui fait vivre de nombreuses familles à travers le pays.



À l'issue de la rencontre, le G.I.E des Câbleurs-Distributeurs et Services de Thiès a réitéré son engagement à collaborer avec les autorités et l'ensemble des partenaires concernés pour trouver des solutions concertées aux défis auxquels fait face la profession.

