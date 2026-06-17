CFEE à Thiès Ville : 8 049 candidats composent dans 43 centres, sous le signe de la digitalisation

La visite des centres d’examen du Certificat de Fin d’Études Élémentaires à Thiès Ville s’est déroulée dans un climat jugé satisfaisant par les autorités éducatives et administratives. À l’issue de la tournée, le constat est clair : les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer aux candidats des conditions de composition sereines, équitables et conformes aux exigences de l’examen.

Selon les responsables de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès Ville, l’organisation sur le terrain a été marquée par une forte présence des candidats, des surveillants, des chefs de centre et de l’ensemble du personnel mobilisé. Aucun dysfonctionnement majeur n’a été signalé lors de cette tournée.

8 049 candidats, dont 3 794 filles

Pour cette session, Thiès Ville compte 8 049 candidats, parmi lesquels 3 794 filles, soit environ 47 % de l’effectif total. Ces candidats sont répartis dans 43 centres d’examen.

Pour garantir le bon déroulement des épreuves, un important dispositif humain a été mis en place. Il comprend notamment 780 surveillants, 453 secrétaires et 43 chefs de centre. Ces derniers sont appuyés par des assistants numériques, conformément à la nouvelle orientation du ministère de l’Éducation nationale.

Une digitalisation qui change le déroulement de l’examen

L’une des grandes innovations de cette année reste la digitalisation du CFEE. Cette réforme permet désormais d’effectuer une grande partie du travail administratif et technique directement au niveau des centres d’examen.

Grâce à ce dispositif, les résultats ne devraient plus être attendus pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les autorités éducatives annoncent une proclamation des résultats au plus tard dix jours après la fin des épreuves.

Cette réforme est perçue comme un soulagement pour les élèves, les parents, les enseignants et les administrations scolaires. Elle réduit le stress lié à l’attente et permet une meilleure fluidité dans la gestion du calendrier scolaire.

22 candidats à besoins spécifiques pris en charge

Une attention particulière a également été accordée aux candidats à besoins spécifiques. À Thiès Ville, ils sont au nombre de 22, issus de quatre écoles, dont trois écoles inclusives.

Selon les autorités éducatives, ces candidats bénéficient d’un encadrement adapté. Ils composent dans des conditions appropriées, avec une surveillance assurée et un dispositif pensé pour garantir leur droit à l’éducation et à une évaluation équitable.

Une réforme pour valoriser le certificat élémentaire

Cette session du CFEE se tient également dans un contexte particulier : l’examen est désormais organisé sans l’ancienne logique de l’entrée en sixième. Les autorités éducatives expliquent que cette réforme vise à mieux valoriser le Certificat de Fin d’Études Élémentaires et à renforcer la cohérence du parcours scolaire, de l’élémentaire jusqu’au secondaire.

L’objectif est d’harmoniser le système éducatif autour des diplômes de référence : le CFEE à la fin de l’élémentaire, puis les examens du moyen-secondaire et le baccalauréat. Pour les responsables de l’éducation à Thiès Ville, cette évolution donne davantage de sens au certificat et replace l’élève dans une logique de progression continue.

Les acteurs locaux salués

Au terme de la visite, les autorités ont salué l’engagement de l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation de l’examen. L’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès Ville, la sous-préfecture, les BRI, les CGE, les syndicats, les enseignants, les surveillants et les chefs de centre ont été félicités pour leur contribution.

La présence massive des candidats et du personnel d’encadrement témoigne, selon les autorités, d’une préparation sérieuse et d’une bonne coordination entre les différents services.

À Thiès Ville, cette première phase du CFEE se déroule donc sous le signe de la sérénité, de l’inclusion et de la modernisation, avec l’espoir que la digitalisation permette une proclamation rapide, fiable et transparente des résultats.

Thiesinfo

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