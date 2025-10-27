Thiès : Un voleur pris à son propre piège après un vol de téléphones

Le destin en a décidé autrement. En tentant de contacter son complice pour organiser la vente, Baldé a accidentellement appelé l’une de ses victimes, A. Sow. Profitant de cette erreur, Sow a organisé un rendez-vous piégé. À son arrivée, Baldé s’est retrouvé face à Sow, qui a immédiatement alerté les autorités.



Lors de son procès au tribunal de Thiès, Baldé a nié avoir commis le vol, malgré la découverte du casque MP3 appartenant à l’une des victimes en sa possession. Convaincu de sa culpabilité, le tribunal l’a condamné à deux ans de prison, dont trois mois ferme, et a ordonné le versement de dommages et intérêts aux victimes.



Cette affaire démontre comment une simple erreur de numéro peut suffire à déjouer un vol et rendre justice aux victimes.

