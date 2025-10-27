Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : Un voleur pris à son propre piège après un vol de téléphones


Rédigé le Mercredi 12 Novembre 2025 à 11:37 | Lu 21 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans une mésaventure digne d’une comédie d’erreurs, un jeune homme nommé A. Baldé s’est fait piéger après avoir dérobé cinq téléphones et un casque MP3 à ses collègues endormis. Il avait subtilisé les biens de ses compagnons avant de disparaître et de se rendre à Diamniadio, dans l’intention de vendre les objets volés au marché de Colobane, réputé à Dakar pour ce type de transactions.


Thiès : Un voleur pris à son propre piège après un vol de téléphones

Le destin en a décidé autrement. En tentant de contacter son complice pour organiser la vente, Baldé a accidentellement appelé l’une de ses victimes, A. Sow. Profitant de cette erreur, Sow a organisé un rendez-vous piégé. À son arrivée, Baldé s’est retrouvé face à Sow, qui a immédiatement alerté les autorités.

Lors de son procès au tribunal de Thiès, Baldé a nié avoir commis le vol, malgré la découverte du casque MP3 appartenant à l’une des victimes en sa possession. Convaincu de sa culpabilité, le tribunal l’a condamné à deux ans de prison, dont trois mois ferme, et a ordonné le versement de dommages et intérêts aux victimes.

Cette affaire démontre comment une simple erreur de numéro peut suffire à déjouer un vol et rendre justice aux victimes.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Faux policiers sur la VDN 3 : ils menottaient et rançonnaient leurs victimes jusqu’à 500 000 FCFA

Lat Soukabé Fall - 12/11/2025 - 0 Commentaire
Faux policiers sur la VDN 3 : ils menottaient et rançonnaient leurs victimes jusqu’à 500 000 FCFA
La scène semblait tout droit sortie d’un film policier. Pourtant, elle s’est bel et bien déroulée dans la nuit du lundi au mardi, sur la VDN 3 à Dakar. Trois individus se faisant passer pour des...

Mauritanie – Sénégal : hommage à Cheikh Yakhoub, 23 ans après son rappel à Dieu

- 12/11/2025 - 0 Commentaire
Mauritanie – Sénégal : hommage à Cheikh Yakhoub, 23 ans après son rappel à Dieu
La Mauritanie et le Sénégal commémorent le 23e anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Yakhoub, symbole de paix et de fraternité entre les deux nations.   Ce jeudi 13 novembre 2025 marque le...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags