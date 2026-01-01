Menu
LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 07 JANVIER 2026


Rédigé le Mercredi 7 Janvier 2026 à 19:31



LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 07 JANVIER 2026

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre de la Présidence de la République

  • Monsieur Moustapha DJITTE, Magistrat, matricule de solde n°602 388/E, est nommé Directeur général de l’Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP) ;

 Au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

  • Monsieur Mababa DIAGNE, Professeur titulaire, matricule de solde n° 106 014/D, est nommé Recteur de l’Université Amadou Mahtar MBOW, en remplacement du Professeur Ibrahima CISSE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ; 
  • Monsieur Papa DIOP, Professeur d’Informatique, matricule de solde n°720 793/D, est nommé Directeur du Centre des Réseaux et Systèmes d’Information au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en remplacement de Monsieur Seydina Moussa NDIAYE ; 
  • Monsieur Chérif Saloum DIATTA, Enseignant-Chercheur, matricule de solde n°107 451/H, est nommé Président du Conseil d’Administration de l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur, en remplacement de Monsieur Amadou SADIO ; 
  • Monsieur Mouhamadou Moustapha SARR, Enseignant-Chercheur, matricule de solde n°108 837/C, est nommé Directeur de l’Institut supérieur d’Enseignement professionnel de Diamniadio, en remplacement de Madame Mbossé NDIAYE GUEYE. 

Marie Rose Khady Fatou FAYE, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, Chargée des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement




