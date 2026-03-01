Thiès : Tentative de suicide d’un berger devant une mosquée à Takhikao

Selon des témoignages recueillis sur place, l’homme aurait acheté une corde avant de se diriger vers la mosquée, alors que la prière de l’aube n’avait pas encore commencé et que les fidèles n’étaient pas encore arrivés. Dans l’obscurité et le calme du petit matin, il aurait attaché la corde à une structure extérieure du lieu de culte avec l’intention de se pendre.





Mais le destin en a décidé autrement. Un jeune homme du quartier, qui fumait son tabac à proximité, a remarqué une silhouette suspecte devant la mosquée. Intrigué par les gestes inhabituels du berger, il s’est approché et a rapidement compris la gravité de la situation. Sans perdre de temps, il a alerté les riverains.





Les habitants se sont mobilisés en urgence et sont intervenus à temps pour empêcher l’irréparable. Amadou a été maîtrisé et mis en sécurité avant que son geste ne puisse aboutir. L’émotion était vive dans le quartier, où beaucoup disent ne pas comprendre ce qui a pu pousser ce père de famille, décrit comme discret et travailleur, à un tel acte.





Les circonstances exactes de cette tentative restent encore floues. Des sources évoquent des difficultés personnelles et sociales, mais aucune information officielle n’a encore été communiquée. Une prise en charge médicale et psychologique serait envisagée afin d’accompagner le sexagénaire.





Cet événement relance une fois de plus le débat sur la détresse silencieuse qui touche certaines couches sociales, notamment les travailleurs ruraux souvent confrontés à des difficultés économiques et à l’isolement.





