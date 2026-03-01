Mort mystérieuse à Mboro : enquête ouverte après le décès d’un maître coranique

À Mboro, le corps d’un maître coranique, O. Ba, âgé de 42 ans, a été retrouvé chez lui, provoquant l’émoi dans la communauté locale.





O. Ba était très impliqué dans l’enseignement religieux et jouait un rôle clé dans la vie éducative et sociale de son quartier.





Les autorités ont été alertées et se sont rendues sur les lieux pour les constatations d’usage et sécuriser la scène.





Le corps a été transporté à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh Hospital pour autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès.





Une enquête a été ouverte pour confirmer la nature du décès et écarter toute hypothèse suspecte.





La communauté locale attend des réponses sur les circonstances de cette disparition tragique, qui a profondément marqué les habitants.

