Thiès : un voleur vide le comptoir d’une boutique

Un vol audacieux a été signalé ce dimanche 1er mars dans la ville de Thiès, une localité généralement réputée calme. Selon les premiers témoignages, un individu, le visage presque entièrement dissimulé par un masque et une casquette, s’est présenté comme un client ordinaire dans une boutique du quartier Grand Standing.





Le suspect aurait soigneusement préparé son action. Profitant d’un instant où la commerçante s’affairait à le servir, il a vidé le comptoir avant de disparaître rapidement. La victime, choquée par la rapidité du vol, a immédiatement saisi la gendarmerie.





“Je n’ai pas eu le temps de réagir, il était très rapide et discret”, a confié la commerçante à nos journalistes. La brigade de gendarmerie a ouvert une enquête et recueille actuellement des témoignages et images de vidéosurveillance pour identifier l’auteur du délit.





Ce vol met en lumière la recrudescence des délits à l’astuce dans certains quartiers de Thiès. Même les zones traditionnellement considérées comme sûres ne sont plus à l’abri des actes de délinquance.





Les autorités locales appellent à la vigilance des commerçants et recommandent de sécuriser les boutiques, notamment en présence de clients inhabituels ou suspects.





L’enquête suit son cours et les forces de l’ordre s’efforcent de retrouver rapidement le voleur afin de prévenir de nouveaux incidents similaires.

