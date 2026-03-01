Guédiawaye : un incendie ravage plusieurs cantines au marché Sam





Un important incendie s’est produit dimanche vers 23 heures au marché Sam de Guédiawaye. Les flammes ont détruit plusieurs cantines, provoquant des dégâts matériels significatifs, selon des témoignages recueillis sur place. Des commerçants évoquent des pertes lourdes.



Informés rapidement, les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser le feu. Leur action a toutefois été compliquée par l’étroitesse des voies menant au marché, ce qui a ralenti les opérations.



Pour l’instant, les causes du sinistre restent inconnues. Une enquête devrait être engagée afin de déterminer les circonstances de cet incident.

