Guédiawaye : un incendie ravage plusieurs cantines au marché Sam


Rédigé le Lundi 2 Mars 2026 à 09:02 | Lu 35 fois Rédigé par


Un feu s’est déclaré dans la nuit au marché Sam de Guédiawaye, détruisant plusieurs cantines. Les sapeurs-pompiers sont intervenus malgré des accès difficiles.


Un important incendie s’est produit dimanche vers 23 heures au marché Sam de Guédiawaye. Les flammes ont détruit plusieurs cantines, provoquant des dégâts matériels significatifs, selon des témoignages recueillis sur place. Des commerçants évoquent des pertes lourdes.

Informés rapidement, les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser le feu. Leur action a toutefois été compliquée par l’étroitesse des voies menant au marché, ce qui a ralenti les opérations.

Pour l’instant, les causes du sinistre restent inconnues. Une enquête devrait être engagée afin de déterminer les circonstances de cet incident.




