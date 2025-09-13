Thiès : Quatre personnes blessées dans un violent accident à Thiambokh

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’éclatement du pneu serait à l’origine de la perte de contrôle du véhicule. Les forces de sécurité routière se sont rendues sur les lieux pour sécuriser la zone et procéder aux premières constatations.

Les habitants de Thiambokh expriment leur inquiétude face à la fréquence des accidents sur cet axe, souvent emprunté par de nombreux automobilistes. Les autorités locales rappellent l’importance de vérifier l’état des véhicules pour prévenir ce type d’accidents graves.

Quatre personnes se trouvaient à bord et ont été rapidement évacuées par les services de secours à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Leur état de santé reste préoccupant, certains présentant des blessures nécessitant une prise en charge urgente.