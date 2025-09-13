Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : Quatre personnes blessées dans un violent accident à Thiambokh


Rédigé le Samedi 13 Septembre 2025 à 16:14 | Lu 74 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un accident spectaculaire s’est produit ce vendredi à hauteur de Thiambokh, dans la région de Thiès. Un véhicule de type 4×4 a fait un violent tonneau après l’éclatement d’un pneu, laissant le véhicule complètement détruit. L’accident a provoqué une vive émotion parmi les passants et automobilistes présents sur les lieux.


Thiès : Quatre personnes blessées dans un violent accident à Thiambokh
Quatre personnes se trouvaient à bord et ont été rapidement évacuées par les services de secours à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Leur état de santé reste préoccupant, certains présentant des blessures nécessitant une prise en charge urgente.
 
Selon les premiers éléments de l’enquête, l’éclatement du pneu serait à l’origine de la perte de contrôle du véhicule. Les forces de sécurité routière se sont rendues sur les lieux pour sécuriser la zone et procéder aux premières constatations.
 
Les habitants de Thiambokh expriment leur inquiétude face à la fréquence des accidents sur cet axe, souvent emprunté par de nombreux automobilistes. Les autorités locales rappellent l’importance de vérifier l’état des véhicules pour prévenir ce type d’accidents graves.
 
 
 


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags