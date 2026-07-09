Le département de Thiès veut franchir une nouvelle étape dans la gestion durable des déchets solides. À la préfecture de Thiès, le PROMOGED, Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides, a partagé les résultats de l’étude diagnostique menée dans le département.



La rencontre a réuni l’administration territoriale, les maires, les services techniques de l’État et les acteurs concernés par la problématique des déchets. Elle vise à poser les bases d’une coopération intercommunale autour d’une infrastructure structurante.



Selon Mme Sophie, directrice du PROMOGED, le projet prévoit la mise en place d’un centre intégré de valorisation des déchets solides dans la commune de Thiènaba. Cette infrastructure devra permettre de traiter les déchets du département et de mettre fin progressivement aux dépotoirs à ciel ouvert.



Elle a souligné que la situation actuelle pose de sérieux problèmes environnementaux et sanitaires. Pour elle, il ne s’agit plus de déplacer les dépotoirs, mais d’apporter une solution durable conforme aux normes techniques et environnementales.



Le choix de Thiènaba s’explique notamment par la disponibilité du foncier. La commune a donné son accord pour accueillir l’infrastructure, en concertation avec les populations, la municipalité et les services de l’État.



En plus du centre intégré, des infrastructures de proximité seront mises en place dans les communes et les quartiers pour faciliter la collecte, le regroupement et le transfert des déchets. Le projet, financé avec l’appui de l’État, de la Banque mondiale, de l’Agence française de développement, de la Banque européenne d’investissement et de la Coopération espagnole, nécessitera un investissement de plusieurs milliards de francs CFA.

Pour l’administration territoriale, cette rencontre marque une étape importante dans la recherche d’une solution durable à la gestion des déchets solides dans le département de Thiès.

