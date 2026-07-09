



Le Conseil constitutionnel vient de rendre, ce jeudi 9 juillet 2026, une décision mémorable qui fera date dans les annales de notre histoire politique et jurisprudentielle. En annulant purement et simplement la loi de révision constitutionnelle n^o 18/2026 votée par effraction le 29 juin dernier, les « Sages » ont dressé un rempart infranchissable contre la désacralisation de notre Charte fondamentale.

Le Jëf Jël exprime sa profonde satisfaction républicaine face à ce triomphe éclatant de la légalité et de l'hygiène institutionnelle.



1. Un camouflet magistral à la tyrannie de la majorité



Cette décision démontre qu’une majorité parlementaire, aussi mécanique soit-elle, n'est pas au-dessus du pacte républicain. En refusant le mécanisme constitutionnel du « vote bloqué » légitimement réclamé par l'Exécutif et en violant délibérément les procédures d’adoption, le Bureau et la majorité de l'Assemblée nationale se sont rendus coupables d'une forfaiture institutionnelle que le juge constitutionnel a implacablement sanctionnée. Le droit ne se négocie pas au gré des humeurs ou des agendas de politiciens encagoulés.



2. Hommage à la vigilance du garant des institutions



Nous tenons à saluer la démarche d’une haute portée républicaine de Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. En saisissant le Conseil constitutionnel en procédure d'urgence avec un dossier d'une rigueur factuelle et juridique absolue, le Chef de l'État a pleinement incarné sa fonction de garant du fonctionnement régulier des institutions. C'est la preuve que face aux dérives, la force doit exclusivement rester à la Loi fondamentale.



3. La réhabilitation de la souveraineté populaire



Cette victoire éclatante balaye définitivement les sophismes de ces intellectuels complaisants qui demandaient au peuple : « Attendre quoi ? ». Nous leur répondons aujourd’hui avec la force du Droit : il fallait attendre que la Constitution reprenne ses droits et protège les citoyens contre l'arbitraire.

L’escroquerie politique a échoué. Le souverain a été respecté. L'Alliance Jëf Jël appelle l'ensemble des citoyens à rester vigilants et debout pour les combats futurs. Plus que jamais : ne donnons la Constitution à personne, laissons la totalité au Peuple !



Fait à Thiès, le 9 juillet 2026

Talla SYLLA

Président de Jëf Jël