Forum Populaire ''Wadial Indépendance'' : Rendez-vous samedi 21 février à Thiès

Organisé avec le soutien de la mairie de Thiès, dirigée par Dr Babacar Diop, le forum rassemblera citoyens, experts, militants et personnalités locales autour de débats et d’échanges dynamiques. L’objectif est de mettre en lumière les enjeux sociaux, économiques et culturels qui touchent la communauté et d’ouvrir un espace de dialogue direct avec les décideurs.





Le programme prévoit des panels thématiques, des ateliers interactifs et des sessions de discussion ouvertes à tous. Les participants pourront poser leurs questions, partager leurs expériences et proposer des solutions concrètes aux problématiques locales.





Un espace sera également dédié à la présentation de projets innovants portés par les jeunes de la région, favorisant l’émergence d’idées nouvelles et de solutions concrètes pour le développement local.





Selon les organisateurs et la mairie, le Forum Populaire Wadial Indépendance se veut un véritable carrefour de réflexion et d’action, où la voix du peuple est au centre des débats. L’événement se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, dans un esprit de convivialité et de partage.





Dr Babacar Diop, maire de Thiès, invite les habitants de la ville et des environs à participer nombreux pour découvrir les initiatives citoyennes et célébrer l’engagement collectif qui contribue à renforcer le tissu social de la communauté, à l’aube de la commémoration de l’indépendance nationale.

