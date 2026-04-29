Mboro : une marche citoyenne annoncée pour dénoncer les retards des travaux routiers

À Mboro, le mouvement « Mboro SOS » prévoit d’organiser une marche pacifique le vendredi 1er mai 2026. Le rassemblement partira de l’hôtel de ville pour se diriger vers le marché de la localité.

Cette mobilisation citoyenne a pour objectif d’attirer l’attention des autorités sur le retard constaté dans les travaux de la route principale qui traverse la ville. Les organisateurs évoquent les conséquences de cette situation, notamment les incidents fréquents et les difficultés rencontrées par les habitants.

Ils soulignent également les répercussions sur les activités économiques, affectant aussi bien les commerçants que les transporteurs et les usagers.

Selon les informations recueillies, cette marche devrait réunir plusieurs catégories d’acteurs locaux, dont les marchands, les conducteurs et différents segments de la population de Mboro.