Fièvre de la Vallée du Rift : 15 décès enregistrés à Saint-Louis

La direction régionale de la Santé de Saint-Louis a annoncé un bilan de 15 décès sur un total de 138 cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift (FVR).



Selon le rapport, les cinq districts sanitaires de la région sont concernés par l’épidémie. Sur l’ensemble des cas recensés, on dénombre 17 cas simples, 91 guérisons et 4 patients hospitalisés.



Le premier cas de fièvre de la Vallée du Rift dans la région a été signalé le 21 septembre dernier, marquant le début de la propagation de la maladie à Saint-Louis.

