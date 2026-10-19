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Thiès : Me Habib Vitin plaide pour des structures de santé mieux équipées


Rédigé le Lundi 19 Octobre 2026 à 00:32 | Lu 200 fois Rédigé par


Lors d’une conférence consacrée aux cancers du sein et du col de l’utérus, organisée le 17 octobre à Thiès, Me Habib Vitin a appelé les collectivités locales à mutualiser leurs moyens pour renforcer les équipements médicaux.


Le mouvement Thiès d’abord, présidé par Me Habib Vitin, a réuni des femmes autour de la prévention et du dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. Organisée dans le cadre d’Octobre rose, cette conférence de sensibilisation a permis aux participantes d’échanger avec des professionnels de santé sur ces maladies et leur prise en charge.

Pour le responsable du mouvement, l’information doit s’accompagner de moyens concrets. Il a invité les femmes à se faire dépister et demandé aux pouvoirs publics ainsi qu’aux élus locaux de faciliter l’accès aux examens médicaux dans les structures sanitaires de Thiès.

Mutualiser les moyens pour renforcer les équipements

Me Habib Vitin a placé l’intercommunalité au centre de son plaidoyer. Il propose une mise en commun des ressources des collectivités locales afin de financer des équipements destinés au diagnostic et à la prise en charge des patientes.

Pour illustrer cette proposition, il évoque une contribution de 20 millions de francs CFA par collectivité pour l’acquisition d’un équipement qu’il évalue à 80 millions de francs CFA. Ces montants correspondent aux estimations avancées par le président de Thiès d’abord.

Il a également salué les efforts de la direction de l’hôpital régional de Thiès, des agents de santé et des autorités nationales, en évoquant la disponibilité d’un appareil de mammographie. À ses yeux, la mobilisation contre le cancer doit permettre aux femmes d’accéder au dépistage dans de bonnes conditions, quels que soient leurs moyens financiers.

Le développement de Thiès au cœur de son engagement

Le président de Thiès d’abord s’est félicité de la participation des femmes à cette rencontre. Il y voit une volonté de prendre part aux initiatives qui concernent leur santé et leurs conditions de vie. Il a aussi appelé les citoyens à unir leurs efforts autour des priorités locales.

Interrogé sur son positionnement politique, Me Habib Vitin a réaffirmé son soutien aux initiatives du président de la République. Il a toutefois présenté le développement de Thiès et l’amélioration du quotidien de ses habitants comme sa principale préoccupation, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation.




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