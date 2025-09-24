Thies: Les cheminots retraités bloquent les trains pour réclamer leurs pensions impayées depuis vingt ans

Menu
Rédigé le Lundi 13 Octobre 2025 à 11:26


Les cheminots retraités ont paralysé le trafic ferroviaire ce lundi 13 octobre 2025 pour protester contre le non-versement de leurs pensions de retraite, un contentieux social vieux de deux décennies.


Les cheminots à la retraite ont décidé de passer à l’action ce lundi 13 octobre 2025 en bloquant la circulation ferroviaire sur toutes les lignes du pays. Ils dénoncent le non-paiement de leurs pensions de retraite depuis près de vingt ans, un différend social ancien entre eux et l’État du Sénégal.

Dès 6 heures du matin, ces anciens agents du rail se sont installés sur les voies, assis sur des nattes, empêchant tout train de circuler. Le mouvement, qui s’étend sur l’ensemble du réseau ferroviaire, marque une nouvelle forme de mobilisation pour obtenir la satisfaction de leurs revendications.

Les retraités déplorent le manque de réaction des autorités, qu’ils accusent d’ignorer leur détresse. Ils rappellent que, tout au long de leur carrière, ils ont contribué au développement du secteur ferroviaire national et réclament désormais des conditions de vie dignes à la hauteur de leur engagement passé.

