L’État du Sénégal mobilise plus de 450 milliards FCFA lors de son troisième appel public à l’épargne de 2025

L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Lundi 13 Octobre 2025 à 07:26 | Lu 63 fois Rédigé par


Le Sénégal a clôturé avec succès son troisième Appel public à l’épargne de 2025, mobilisant plus de 450 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 150 %, selon le ministère des Finances et du Budget.


L’État du Sénégal a annoncé, dimanche, la clôture réussie de son troisième Appel public à l’épargne (APE) de l’année 2025, ayant permis de mobiliser plus de 450 milliards de francs CFA, selon un communiqué officiel du ministère des Finances et du Budget.

Le document précise qu’à la clôture de la période de souscription, le montant retenu dépasse les 450 milliards FCFA, pour un objectif initial fixé à 300 milliards FCFA, soit un taux de couverture supérieur à 150 %.

Cette opération s’inscrit dans la vision du gouvernement, fidèle à sa politique de financement endogène au service de la souveraineté nationale. Lancé le 18 septembre et ouvert le 22, l’appel à l’épargne s’est achevé le 10 octobre 2025. Le ministère s’est félicité d’un “succès éclatant”, symbole de la confiance renouvelée des investisseurs envers les perspectives économiques du pays.

Les ressources mobilisées serviront à couvrir les besoins de financement de l’État, conformément à l’autorisation parlementaire, afin de faire face à ses engagements financiers.

La plateforme Impaxis Securities a assuré le rôle d’arrangeur principal et de chef de file, tandis que la Société Générale a agi comme co-arrangeur et co-chef de file. Cette levée de fonds, ouverte à la diaspora, traduit la volonté des autorités de diversifier les sources de financement et de renforcer la base d’investisseurs.

Le ministère a salué la forte participation de la diaspora sénégalaise installée dans plus de 45 pays, qui s’est jointe aux investisseurs résidents et sous-régionaux. “Cette mobilisation inclusive traduit la volonté commune d’une nation unie autour de l’effort de développement”, souligne le communiqué.

Le gouvernement a exprimé sa gratitude envers l’ensemble des souscripteurs, partenaires et investisseurs institutionnels, réaffirmant son engagement en faveur d’une gestion rigoureuse et transparente de la politique budgétaire et financière du pays.

Cette réussite intervient dans un contexte marqué par la dégradation de la note du Sénégal par Moody’s, passée de B3 à CAA1, une évaluation jugée “spéculative et biaisée” par le ministère, qui estime qu’elle ne reflète pas la solidité des fondamentaux économiques du pays.

Les autorités voient dans le succès de ce troisième APE une preuve éclatante de la confiance des investisseurs dans l’économie sénégalaise et dans la capacité du pays à maintenir sa souveraineté financière.




