Les transporteurs de Kaolack demandent la levée de l’interdiction de circuler la nuit





Le Regroupement des chauffeurs et transporteurs de la région de Kaolack, par la voix de son président Pape Babacar Ndour, a plaidé samedi pour la levée de l’interdiction des véhicules de transport public de voyageurs de circuler la nuit sur l’ensemble du territoire national.



« Nous demandons la levée de l’interdiction des véhicules de transport public de voyageurs de circuler la nuit sur toute l’étendue du territoire national, le renouvellement du parc automobile et la fin de la concurrence déloyale des transporteurs irréguliers », a-t-il déclaré.



Il s’exprimait lors d’une assemblée générale organisée à la Chambre de commerce, d’agriculture et d’industrie de Kaolack, en présence de délégués venus de toutes les régions du pays.



Représentant le ministère des Transports terrestres et aériens, Mandiaye Faye, directeur de la circulation routière, de la prévention et de l’analyse des accidents à la Direction générale des transports routiers, a indiqué que l’État du Sénégal s’est engagé dans une dynamique claire.



« Nous avons reçu des instructions précises du président de la République, notamment sur le renouvellement du parc automobile. Un programme sera bientôt lancé, en collaboration avec le Fonds de développement des transports terrestres et la Direction des transports, afin d’avoir, dans les prochaines années, un parc moderne répondant aux besoins des Sénégalais », a assuré M. Faye.



Estimant que les gares routières sénégalaises, souvent vétustes, sont de moins en moins fréquentées par les voyageurs, il a évoqué la volonté des autorités de les moderniser et de les transformer en pôles d’échanges multimodaux.



« Le système des transports sénégalais connaîtra dans les années à venir un profond changement, avec la mise en place de lignes interurbaines organisées, dans le cadre de réformes structurelles visant à offrir un réseau moderne et sécurisé », a promis Mandiaye Faye.

