Deux personnes interpellées à Bignona pour une affaire de faux actes de naissance


La gendarmerie de Bignona a interpellé deux individus soupçonnés d’être impliqués dans un réseau de falsification d’actes de naissance attribués à la mairie locale.


La brigade de gendarmerie de Bignona a procédé à l’interpellation de deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans un réseau de falsification d’actes de naissance attribués à la mairie de Bignona, dans la région de Ziguinchor, selon une source sécuritaire citée vendredi par l’APS.

D’après les informations recueillies, les personnes arrêtées sont un agent du tribunal d’instance de Bignona ainsi qu’un individu présenté comme un intermédiaire. Les deux suspects ont été interpellés puis déférés devant le parquet le même jour, a précisé la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions menées par les forces de sécurité pour lutter contre l’utilisation de documents administratifs non conformes.

 
 



