Interpellation à Saint-Louis du suspect recherché après un drame à Tivaouane





Un individu soupçonné d’être impliqué dans la mort d’un ressortissant bissau-guinéen âgé de 28 ans a été interpellé samedi à Saint-Louis, dans le nord du pays, selon une source sécuritaire citée par l’APS.



La victime avait été retrouvée sans vie le 18 décembre dernier dans le quartier Keur Dabakh, à Tivaouane. Son corps avait été découvert enfoui sous les fondations d’une maison en construction, située à environ 150 mètres du domicile qu’elle occupait avec le suspect, de même nationalité. Après les faits, ce dernier avait pris la fuite.



Arrêté à Saint-Louis, le suspect a été transféré au commissariat urbain de Tivaouane, où il a été placé en garde à vue dans la soirée du 26 décembre, aux alentours de 21 heures, précise la même source.



Une enquête est actuellement en cours afin d’établir avec précision les circonstances de ce drame. Le parquet de Tivaouane avait ordonné l’ouverture des investigations dès la découverte du corps de la victime, identifiée comme étant de nationalité bissau-guinéenne.



Selon une source policière, les enquêteurs ont constaté que les accès à la maison d’habitation et au bâtiment en chantier étaient fermés, les clés étant restées sur les serrures. Sur les lieux, ils ont également retrouvé un coupe-coupe, des traces de sang, un bracelet ainsi que des vêtements appartenant à la victime.



Le suspect, âgé d’environ 25 ans et s’exprimant uniquement en langue créole, faisait l’objet de recherches actives par les forces de sécurité avant son arrestation.

