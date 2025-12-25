Drame sur les routes de Diourbel : 9 morts à Tocky après un violent choc

Selon les premières informations, l’accident est survenu à la suite d’une collision d’une rare violence entre deux véhicules. Les circonstances exactes restent encore floues, mais plusieurs témoins sur place évoquent une vitesse excessive et un dépassement risqué. Les deux véhicules impliqués ont été gravement endommagés, rendant l’intervention des secours particulièrement difficile.





Les victimes, dont certaines ont été projetées hors des véhicules, ont été transportées d’urgence vers l’hôpital régional. Malgré les efforts du personnel médical, deux personnes gravement blessées ont succombé, portant le bilan à neuf morts. Les autres blessés reçoivent actuellement des soins intensifs.





La population locale est sous le choc, et les autorités appellent à la prudence sur les routes, surtout dans cette période où la circulation s’intensifie. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes exactes de l’accident et identifier d’éventuelles responsabilités.





Ce drame rappelle, une fois de plus, la nécessité du respect des règles de sécurité routière pour éviter que des familles ne soient plongées dans le deuil.

