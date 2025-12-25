Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Drame sur les routes de Diourbel : 9 morts à Tocky après un violent choc


Rédigé le Samedi 27 Décembre 2025 à 00:20 | Lu 52 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La commune de Tocky, dans le département de Diourbel, a été le théâtre d’un dramatique accident de la circulation ce vendredi après-midi. Le bilan s’est malheureusement alourdi, passant à neuf (9) morts, après le décès de deux des blessés admis à l’hôpital régional Heinrich Lubke de Diourbel.


Drame sur les routes de Diourbel : 9 morts à Tocky après un violent choc

Selon les premières informations, l’accident est survenu à la suite d’une collision d’une rare violence entre deux véhicules. Les circonstances exactes restent encore floues, mais plusieurs témoins sur place évoquent une vitesse excessive et un dépassement risqué. Les deux véhicules impliqués ont été gravement endommagés, rendant l’intervention des secours particulièrement difficile.
 

Les victimes, dont certaines ont été projetées hors des véhicules, ont été transportées d’urgence vers l’hôpital régional. Malgré les efforts du personnel médical, deux personnes gravement blessées ont succombé, portant le bilan à neuf morts. Les autres blessés reçoivent actuellement des soins intensifs.
 

La population locale est sous le choc, et les autorités appellent à la prudence sur les routes, surtout dans cette période où la circulation s’intensifie. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes exactes de l’accident et identifier d’éventuelles responsabilités.
 

Ce drame rappelle, une fois de plus, la nécessité du respect des règles de sécurité routière pour éviter que des familles ne soient plongées dans le deuil.



Lat Soukabé Fall

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 26 Décembre 2025 - 18:43 Deux personnes interpellées à Bignona pour une affaire de faux actes de naissance

Vendredi 26 Décembre 2025 - 11:32 CAN 2025 : les Lions visent la qualification face à la RDC

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags