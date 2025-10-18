Keur Mbaye Fall : les jeunes arrêtés lors des affrontements libérés, mais le litige sur le terrain demeure





Les jeunes arrêtés par la gendarmerie dans la matinée de lundi à Keur Mbaye Fall, à la suite des affrontements liés au terrain de football litigieux de Toll Diaz, ont été libérés mardi vers 18 heures, a-t-on appris de source locale.



« Tout est bien qui finit bien », a déclaré un proche du dossier, alors que la tension retombe progressivement dans le quartier. Toutefois, cette libération ne met pas un terme au différend foncier, les habitants maintenant leur position.



« Nous allons poursuivre le combat, car nous ne céderons jamais ce terrain objet de litige », a affirmé Marième Sy, responsable politique à Keur Mbaye Fall.



Selon elle, deux solutions s’offrent aux autorités : attribuer un autre espace aux jeunes pour leurs activités sportives — ce qui amènerait les habitants à libérer le terrain actuel — ou laisser perdurer la contestation.



« Nous avons des familles, des jeunes, mais aucun espace dédié dans la zone. Nous avons besoin de respirer, nous ne sommes pas des animaux… », a-t-elle ajouté.

