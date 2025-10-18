Menu
Keur Mbaye Fall : les jeunes arrêtés lors des affrontements libérés, mais le litige sur le terrain demeure


Rédigé le Mercredi 22 Octobre 2025 à 13:10 | Lu 40 fois Rédigé par


Les jeunes interpellés à Keur Mbaye Fall lors des affrontements autour du terrain de football de Toll Diaz ont été libérés, mais la contestation se poursuit.


 

Les jeunes arrêtés par la gendarmerie dans la matinée de lundi à Keur Mbaye Fall, à la suite des affrontements liés au terrain de football litigieux de Toll Diaz, ont été libérés mardi vers 18 heures, a-t-on appris de source locale.

« Tout est bien qui finit bien », a déclaré un proche du dossier, alors que la tension retombe progressivement dans le quartier. Toutefois, cette libération ne met pas un terme au différend foncier, les habitants maintenant leur position.

« Nous allons poursuivre le combat, car nous ne céderons jamais ce terrain objet de litige », a affirmé Marième Sy, responsable politique à Keur Mbaye Fall.

Selon elle, deux solutions s’offrent aux autorités : attribuer un autre espace aux jeunes pour leurs activités sportives — ce qui amènerait les habitants à libérer le terrain actuel — ou laisser perdurer la contestation.

« Nous avons des familles, des jeunes, mais aucun espace dédié dans la zone. Nous avons besoin de respirer, nous ne sommes pas des animaux… », a-t-elle ajouté.




