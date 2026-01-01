Thiès : Il achète un iPhone 16 Pro Max volé à 100 000 FCFA et se retrouve en prison

Les faits

L’affaire trouve son origine dans l’agression d’une dame, F. Diouf, victime d’un vol à l’arraché perpétré par deux individus, D. Fall et A. Ciss, alias « Go ». Les malfaiteurs se sont emparés de son téléphone avant de prendre la fuite. La victime a immédiatement porté plainte auprès des services de police.



Grâce aux investigations menées, les forces de l’ordre ont pu localiser le téléphone volé. L’appareil a été retrouvé en possession de S. Dieng, qui a reconnu l’avoir acheté pour la somme de 100 000 FCFA.



Une défense jugée peu convaincante

À la barre, S. Dieng a tenté de justifier ce prix dérisoire en affirmant que l’écran du téléphone était endommagé. Il a soutenu ne pas savoir que l’iPhone était issu d’un vol, malgré le fait que la valeur marchande d’un iPhone 16 Pro Max est estimée à environ 500 000 FCFA.



De son côté, D. Fall a nié toute implication directe dans le vol, rejetant la responsabilité sur son présumé complice, A. Ciss. Une version des faits qui n’a pas convaincu le tribunal.



La position du parquet

Le procureur de la République a estimé que les éléments du dossier étaient suffisamment clairs pour établir les faits de vol et de recel, soulignant l’incohérence des explications fournies par les prévenus. Il a requis l’application stricte de la loi.



Verdict attendu

À l’issue des débats, le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu le 16 janvier 2026.

Cette affaire relance le débat sur l’achat de téléphones à des prix anormalement bas, une pratique qui expose les acheteurs à de lourdes sanctions pénales.