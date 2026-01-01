Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : Il achète un iPhone 16 Pro Max volé à 100 000 FCFA et se retrouve en prison


Rédigé le Dimanche 11 Janvier 2026 à 16:15 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire de vol et de recel de téléphone portable haut de gamme a récemment été jugée devant le tribunal des flagrants délits de Thiès. Un homme, identifié sous le nom de S. Dieng, a été placé sous mandat de dépôt pour recel, après avoir acheté un iPhone 16 Pro Max volé à un prix largement inférieur à sa valeur réelle.


Thiès : Il achète un iPhone 16 Pro Max volé à 100 000 FCFA et se retrouve en prison
Les faits
L’affaire trouve son origine dans l’agression d’une dame, F. Diouf, victime d’un vol à l’arraché perpétré par deux individus, D. Fall et A. Ciss, alias « Go ». Les malfaiteurs se sont emparés de son téléphone avant de prendre la fuite. La victime a immédiatement porté plainte auprès des services de police.

Grâce aux investigations menées, les forces de l’ordre ont pu localiser le téléphone volé. L’appareil a été retrouvé en possession de S. Dieng, qui a reconnu l’avoir acheté pour la somme de 100 000 FCFA.

Une défense jugée peu convaincante
À la barre, S. Dieng a tenté de justifier ce prix dérisoire en affirmant que l’écran du téléphone était endommagé. Il a soutenu ne pas savoir que l’iPhone était issu d’un vol, malgré le fait que la valeur marchande d’un iPhone 16 Pro Max est estimée à environ 500 000 FCFA.

De son côté, D. Fall a nié toute implication directe dans le vol, rejetant la responsabilité sur son présumé complice, A. Ciss. Une version des faits qui n’a pas convaincu le tribunal.

La position du parquet
Le procureur de la République a estimé que les éléments du dossier étaient suffisamment clairs pour établir les faits de vol et de recel, soulignant l’incohérence des explications fournies par les prévenus. Il a requis l’application stricte de la loi.

Verdict attendu
À l’issue des débats, le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu le 16 janvier 2026.
Cette affaire relance le débat sur l’achat de téléphones à des prix anormalement bas, une pratique qui expose les acheteurs à de lourdes sanctions pénales.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 11 Janvier 2026 - 16:34 Grave affaire à Diass : une jeune femme agressée sexuellement

Dimanche 11 Janvier 2026 - 16:21 Thiès : un chauffeur risque 2 ans de prison pour vol nocturne à Santhie Dara

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags