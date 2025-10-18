Menu
Thiès Est – Cité Senghor : les habitants en colère contre un homme d’affaires accusé d’avoir accaparé le terrain du poste de santé


Rédigé le Samedi 18 Octobre 2025 à 12:09 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les habitants de la Cité Senghor, dans la commune de Thiès Est, sont vent debout contre un homme d’affaires qu’ils accusent de s’être illégalement approprié le terrain initialement destiné à la construction du poste de santé du quartier.


Réunis autour de leur porte-parole, l’Imam Cheikh Tidiane Diagne, les résidents ont exprimé leur indignation et exigé l’intervention rapide des autorités administratives et municipales.

« Ce terrain appartient à la communauté. Nous avons les documents légaux qui le prouvent », a déclaré l’Imam Diagne, rappelant que le projet de poste de santé avait été validé par les autorités locales, dont le maire Ousmane Diagne, qui s’était montré favorable à sa réalisation.

Selon les habitants, le promoteur immobilier se serait récemment présenté sur le site, affirmant en être le propriétaire légitime. Cette prétention a provoqué la colère des populations, qui y voient une tentative d’appropriation illégale d’un bien public destiné à améliorer les conditions sanitaires du quartier.

L’Imam Diagne a par ailleurs dénoncé une « confusion entretenue volontairement » autour des limites géographiques entre Cité Senghor et Cité Lamine, précisant que le terrain litigieux se situe bel et bien dans la première zone.

« Nous ne voulons pas de conflit, mais nous défendrons l’intérêt de la communauté jusqu’au bout », a-t-il averti.

Face à ce qu’ils qualifient d’injustice, les habitants annoncent une grande mobilisation populaire prévue pour le lundi 20 octobre, afin de faire valoir leurs droits et d’obtenir la restitution du terrain destiné à l’érection du poste de santé tant attendu.



