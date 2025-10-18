Thiès Est – Cité Senghor : les habitants en colère contre un homme d’affaires accusé d’avoir accaparé le terrain du poste de santé

Réunis autour de leur porte-parole, l’Imam Cheikh Tidiane Diagne, les résidents ont exprimé leur indignation et exigé l’intervention rapide des autorités administratives et municipales.



« Ce terrain appartient à la communauté. Nous avons les documents légaux qui le prouvent », a déclaré l’Imam Diagne, rappelant que le projet de poste de santé avait été validé par les autorités locales, dont le maire Ousmane Diagne, qui s’était montré favorable à sa réalisation.



Selon les habitants, le promoteur immobilier se serait récemment présenté sur le site, affirmant en être le propriétaire légitime. Cette prétention a provoqué la colère des populations, qui y voient une tentative d’appropriation illégale d’un bien public destiné à améliorer les conditions sanitaires du quartier.



L’Imam Diagne a par ailleurs dénoncé une « confusion entretenue volontairement » autour des limites géographiques entre Cité Senghor et Cité Lamine, précisant que le terrain litigieux se situe bel et bien dans la première zone.



« Nous ne voulons pas de conflit, mais nous défendrons l’intérêt de la communauté jusqu’au bout », a-t-il averti.



Face à ce qu’ils qualifient d’injustice, les habitants annoncent une grande mobilisation populaire prévue pour le lundi 20 octobre, afin de faire valoir leurs droits et d’obtenir la restitution du terrain destiné à l’érection du poste de santé tant attendu.

