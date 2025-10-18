Menu
Cheikh Touré kidnappé et tué au Gabon : sa mère brise le silence, accuse Bamba et raconte comment elle a envoyé 500 000 F pour sauver son fils


Rédigé le Samedi 18 Octobre 2025 à 12:13 | Lu 131 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Ce devait être un voyage vers le succès. Pour Cheikh Touré, 19 ans, jeune footballeur plein d’avenir, le maroc représentait une promesse : celle d’un contrat, d’une carrière, d’une nouvelle vie. Mais derrière ce rêve se cachait un piège mortel.
Quelques semaines après son départ, son corps est retrouvé sans vie . Aujourd’hui, sa mère, Diodio, parle à cœur ouvert. Elle accuse Bamba, l’homme qui l’a appelé, et raconte comment elle a tout tenté — même envoyé 500 000 francs CFA — pour sauver son fils.


« C’est Bamba qui l’a appelé, je ne lui pardonnerai jamais »

« C’est lui qui a appelé Cheikh. Il lui a dit qu’il y avait un club  qui cherchait des jeunes joueurs. Mon fils était fou de joie. Il m’a dit : “Maman, c’est une chance, Bamba est déjà là-bas, il va m’aider.” »

Cheikh quitte dakar début octobre, direction Gabon. Il garde le contact avec sa mère les premiers jours. Mais très vite, le silence.

« Le téléphone ne passait plus. J’ai senti quelque chose de mauvais. Et puis un jour, un inconnu m’a appelée. Il m’a dit que Cheikh était entre leurs mains. »


La rançon et le piège

Il réclame  850000 francs CFA pour les frais.

« J’ai crié, j’ai pleuré. Je leur ai dit que je n’avais pas cette somme. Finalement, ils m’ont dit d’envoyer ce que j’avais. »

Désespérée, Diodio emprunte de l’argent à ses voisins, et parvient à réunir 500 000 francs CFA. Elle envoie l’argent par transfert mobile.

La terrible nouvelle

Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe:

« Je n’ai pas eu la force de crier. on m'a dit qu'il avait fait un accident», dit-elle, la voix brisée.

Le corps est récupéré par les autorités gabonaises.


Bamba, le grand absent

Depuis ce jour, Bamba, celui qui avait promis un avenir doré à Cheikh, reste introuvable.

« Il a disparu. Il ne répond plus à personne. Même sa famille ne sait pas où il est. Je suis sûre qu’il a participé à ce qui est arrivé à mon fils », accuse la mère.

Selon des sources proches du dossier, les enquêteurs soupçonnent un réseau de faux recruteurs actifs entre le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Gabon. Leur mode opératoire : appâter de jeunes footballeurs africains en quête de carrière, puis les kidnapper pour extorquer de l’argent à leurs familles.


Une mère seule face au silence

Diodio dénonce l’abandon total des autorités :


« Je veux que justice soit faite »

« Ils m’ont pris mon fils, et même mon argent. Je veux que justice soit faite, que Bamba soit arrêté, et que personne d’autre ne vive ça. »

Son combat est désormais celui de toutes les mères qui voient leurs enfants partir, pleins d’espoir, pour ne jamais revenir.


Un drame qui alerte sur les réseaux de faux agents sportifs

Cette affaire relance la question des faux recruteurs dans le football africain. Plus de 300 jeunes disparaissent chaque année dans des circonstances similaires, souvent après avoir été trompés par des “agents” sans licence.

« Les rêves de gloire sont devenus des pièges mortels », commente un observateur du football sénégalais.
« Cheikh Touré est victime d’un système qui vend de l’espoir contre de la souffrance. »



Lat Soukabé Fall

