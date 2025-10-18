Linguère : un boutiquier retrouvé pendu dans sa chambre

Le corps sans vie de l’homme, très connu dans le quartier pour sa discrétion et sa gentillesse, a été découvert tôt ce matin par un voisin, inquiet de ne pas l’avoir vu ouvrir sa boutique comme à l’accoutumée. Alertés, les éléments de la gendarmerie de Linguère se sont rendus sur les lieux pour constater les faits.



Après les premières constatations d’usage, le corps a été déposé à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère pour autopsie.

Les causes du drame demeurent, pour l’instant, inconnues, mais certaines sources évoquent des problèmes financiers ou familiaux qui auraient pu plonger la victime dans une profonde détresse.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce suicide tragique.

