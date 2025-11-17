Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès – Drame aux Parcelles Assainies : le corps retrouvé dans un champ identifié, il s’agit de Thierno Cissé, 18 ans


Rédigé le Mardi 18 Novembre 2025 à 17:05 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’émotion est vive à Thiès après la découverte du corps sans vie d’un jeune homme dans un champ situé derrière les habitations des Parcelles Assainies. La victime, désormais identifiée, est Thierno Cissé, 18 ans, originaire de Gambie.


Thiès – Drame aux Parcelles Assainies : le corps retrouvé dans un champ identifié, il s’agit de Thierno Cissé, 18 ans

Selon ses proches, Thierno Cissé maîtrisait déjà le Coran et devait poursuivre un cycle supérieur d’études coraniques dans la région. Arrivé récemment à Thiès, il s’activait également dans le transport à moto, un travail qui lui permettait de subvenir à ses besoins tout en continuant ses études.

Son décès brutal a plongé la communauté dans la consternation. Les voisins affirment qu’il était un jeune discret, respectueux, et très attaché à son apprentissage religieux.

Le corps de Thierno Cissé a été découvert tôt le matin par un cultivateur. Les sapeurs-pompiers et les équipes de la police scientifique ont rapidement investi la zone pour les constats habituels.

Pour l’heure, les causes exactes du décès demeurent inconnues. L’autopsie qui doit être réalisée à l’hôpital régional de Thiès permettra d’orienter l’enquête en cours.

Selon les informations recueillies auprès de la famille, la dépouille de Thierno Cissé sera rapatriée en Gambie, où vivent ses parents et où il devrait être inhumé. Les démarches administratives sont déjà en cours, en coordination avec les autorités locales et consulaires.




Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Actualités

Renversement d’un car sur l’axe Khombole-Dakar : plusieurs personnes prises en charge

- 18/11/2025 - 0 Commentaire
Renversement d’un car sur l’axe Khombole-Dakar : plusieurs personnes prises en charge
Un car Ndiaga Ndiaye s’est renversé près du péage de Khombole, entraînant plusieurs blessés pris en charge par les secours.   Sur l’axe Khombole-Dakar, juste après la gare de péage de Khombole,...

Journée Africaine de la Statistique 2025 : Thiès met l’accent sur les données pour un développement inclusif et innovant

- 18/11/2025 - 0 Commentaire
Journée Africaine de la Statistique 2025 : Thiès met l’accent sur les données pour un développement inclusif et innovant
À Thiès, la Journée Africaine de la Statistique met l’accent sur l’importance des données et des innovations pour une société plus inclusive et prospère. La région de Thiès accueille cette année la...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags