Thiès – Drame aux Parcelles Assainies : le corps retrouvé dans un champ identifié, il s’agit de Thierno Cissé, 18 ans

Selon ses proches, Thierno Cissé maîtrisait déjà le Coran et devait poursuivre un cycle supérieur d’études coraniques dans la région. Arrivé récemment à Thiès, il s’activait également dans le transport à moto, un travail qui lui permettait de subvenir à ses besoins tout en continuant ses études.



Son décès brutal a plongé la communauté dans la consternation. Les voisins affirment qu’il était un jeune discret, respectueux, et très attaché à son apprentissage religieux.



Le corps de Thierno Cissé a été découvert tôt le matin par un cultivateur. Les sapeurs-pompiers et les équipes de la police scientifique ont rapidement investi la zone pour les constats habituels.



Pour l’heure, les causes exactes du décès demeurent inconnues. L’autopsie qui doit être réalisée à l’hôpital régional de Thiès permettra d’orienter l’enquête en cours.



Selon les informations recueillies auprès de la famille, la dépouille de Thierno Cissé sera rapatriée en Gambie, où vivent ses parents et où il devrait être inhumé. Les démarches administratives sont déjà en cours, en coordination avec les autorités locales et consulaires.

