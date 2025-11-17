Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Journée Africaine de la Statistique 2025 : Thiès met l’accent sur les données pour un développement inclusif et innovant


Rédigé le Mardi 18 Novembre 2025 à 15:58 | Lu 42 fois Rédigé par


À Thiès, la Journée Africaine de la Statistique met l’accent sur l’importance des données et des innovations pour une société plus inclusive et prospère.


Journée Africaine de la Statistique 2025 : Thiès met l’accent sur les données pour un développement inclusif et innovant

La région de Thiès accueille cette année la Journée Africaine de la Statistique, un rendez-vous institué depuis les années 90 et célébré le 18 novembre. À cette occasion, plusieurs actions de sensibilisation ont été organisées, notamment dans les écoles, afin de valoriser le rôle essentiel des données dans le développement.

Le Directeur général de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie a rappelé que cette journée permet aux professionnels du secteur d’échanger avec les utilisateurs, de présenter les méthodes et outils disponibles, et d’identifier les réponses les plus adaptées aux besoins du public. Le thème retenu met en avant l’importance des innovations en matière de données pour promouvoir une société plus équitable et prospère.

Lors d’un comité régional consacré à la vulgarisation statistique, un point détaillé sur la situation démographique et économique de Thiès a été partagé. La population régionale, qui représentait 13,6 % de celle du pays, est passée de 2 463 677 habitants à 2 524 516 en 2024. La répartition se présente comme suit : 888 249 habitants pour le département de Thiès, 966 611 pour Mbour et 669 656 pour Tivaouane.

Sur le plan économique, le PIB régional est passé de 1 606,4 milliards de FCFA en 2020 à 1 910,3 milliards en 2022. La région se distingue également par une population jeune, avec un âge moyen de 24,4 ans. Les moins de 35 ans représentent 73,6 %, tandis que ceux de moins de 15 ans constituent 37,6 %. La densité est estimée à 373 habitants par km², et près de 38 % des résidents vivent dans le département de Mbour.

dakaractu




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Actualités

Renversement d’un car sur l’axe Khombole-Dakar : plusieurs personnes prises en charge

- 18/11/2025 - 0 Commentaire
Renversement d’un car sur l’axe Khombole-Dakar : plusieurs personnes prises en charge
Un car Ndiaga Ndiaye s’est renversé près du péage de Khombole, entraînant plusieurs blessés pris en charge par les secours.   Sur l’axe Khombole-Dakar, juste après la gare de péage de Khombole,...

Journée Africaine de la Statistique 2025 : Thiès met l’accent sur les données pour un développement inclusif et innovant

- 18/11/2025 - 0 Commentaire
Journée Africaine de la Statistique 2025 : Thiès met l’accent sur les données pour un développement inclusif et innovant
À Thiès, la Journée Africaine de la Statistique met l’accent sur l’importance des données et des innovations pour une société plus inclusive et prospère. La région de Thiès accueille cette année la...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags