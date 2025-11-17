Journée Africaine de la Statistique 2025 : Thiès met l’accent sur les données pour un développement inclusif et innovant

La région de Thiès accueille cette année la Journée Africaine de la Statistique, un rendez-vous institué depuis les années 90 et célébré le 18 novembre. À cette occasion, plusieurs actions de sensibilisation ont été organisées, notamment dans les écoles, afin de valoriser le rôle essentiel des données dans le développement.



Le Directeur général de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie a rappelé que cette journée permet aux professionnels du secteur d’échanger avec les utilisateurs, de présenter les méthodes et outils disponibles, et d’identifier les réponses les plus adaptées aux besoins du public. Le thème retenu met en avant l’importance des innovations en matière de données pour promouvoir une société plus équitable et prospère.



Lors d’un comité régional consacré à la vulgarisation statistique, un point détaillé sur la situation démographique et économique de Thiès a été partagé. La population régionale, qui représentait 13,6 % de celle du pays, est passée de 2 463 677 habitants à 2 524 516 en 2024. La répartition se présente comme suit : 888 249 habitants pour le département de Thiès, 966 611 pour Mbour et 669 656 pour Tivaouane.



Sur le plan économique, le PIB régional est passé de 1 606,4 milliards de FCFA en 2020 à 1 910,3 milliards en 2022. La région se distingue également par une population jeune, avec un âge moyen de 24,4 ans. Les moins de 35 ans représentent 73,6 %, tandis que ceux de moins de 15 ans constituent 37,6 %. La densité est estimée à 373 habitants par km², et près de 38 % des résidents vivent dans le département de Mbour.



