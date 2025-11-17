Renversement d’un car sur l’axe Khombole-Dakar : plusieurs personnes prises en charge





Sur l’axe Khombole-Dakar, juste après la gare de péage de Khombole, un car Ndiaga Ndiaye immatriculé AA 900 NK, en provenance du village de Kombelane Faye (commune de Lambaye), s’est renversé en milieu d’après-midi sur l’autoroute à péage reliant Touba à Dakar. L’incident, survenu vers 16 heures, a créé un vif moment de panique parmi les passagers.



D’après les informations recueillies par l’un de nos reporters présents sur place, plusieurs personnes ont été blessées. Les circonstances précises du renversement ne sont pas encore établies.



Les sapeurs-pompiers, rapidement alertés, sont intervenus pour assister les blessés et les transporter vers les structures de santé les plus proches pour une prise en charge adaptée.



dakaractu

