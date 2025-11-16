Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès – Découverte macabre derrière les Parcelles Assainies : un corps sans vie retrouvé dans un champ, enquête en cours


Rédigé le Lundi 17 Novembre 2025 à 10:14 | Lu 63 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Thiès s’est réveillée sous le choc ce matin après la découverte du corps sans vie d’un individu dans un champ situé derrière les habitations du quartier des Parcelles Assainies. La nouvelle, confirmée par des sources recueillies sur place, a rapidement semé l’inquiétude parmi les habitants de la zone.


Selon notre source, la dépouille (encore non identifiée) gisait au sol, partiellement dissimulée par les herbes hautes qui bordent ce vaste terrain abandonné. C’est un cultivateur du quartier qui aurait fait la macabre découverte aux premières heures du jour, avant d’alerter les riverains et les autorités.

Quelques minutes plus tard, les sapeurs-pompiers ainsi que les éléments de la police se sont rendus sur les lieux.
Un périmètre de sécurité a été installé, maintenant à distance une foule de curieux, visiblement choqués par la scène.

Les enquêteurs procèdent actuellement aux constats d’usage : relevés d’indices, photographies, examen externe du corps et collecte d’éventuels éléments autour du champ. À ce stade, aucune hypothèse n’est privilégiée ( ni crime, ni accident, ni malaise) et tout dépendra des résultats de l’autopsie.

Le corps sera acheminé vers la morgue de l’hôpital régional de Thiès pour une identification officielle et une autopsie destinée à déterminer les causes exactes du décès. Les habitants du quartier, encore sous le choc, appellent les autorités à sécuriser cet espace isolé souvent fréquenté par des individus de passage, surtout la nuit.



Lat Soukabé Fall

