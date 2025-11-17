Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiadiaye : Latyr S. encore devant la justice pour de nouvelles violences sur son père de 72 ans


Rédigé le Lundi 17 Novembre 2025 à 23:38 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La commune de Thiadiaye est de nouveau ébranlée par une affaire de violences familiales d’une rare gravité. Latyr S, cultivateur, marié et père de sept enfants, vient une fois de plus d’être placé devant les juges pour avoir agressé son père âgé de 72 ans.


Thiadiaye : Latyr S. encore devant la justice pour de nouvelles violences sur son père de 72 ans

Tout juste libéré après avoir purgé trois mois de prison pour avoir battu son propre père, Latyr S. est retombé dans ses anciens démons. Connu dans le quartier pour ses excès liés à l’alcool et à la drogue, l’homme de la quarantaine est décrit comme violent, imprévisible et dangereux.

Au mois d’octobre, alors que son père Ndane Sène se reposait paisiblement dans la cour familiale, Latyr l’aurait attaqué sans raison apparente. Le vieil homme, déjà fragile et ayant du mal à marcher, a été roué de coups malgré ses appels au secours.

En tentant d’alerter le voisinage, le septuagénaire a été rattrapé puis violemment malmené, chutant plusieurs fois. Ce sont finalement les enfants du quartier et quelques riverains qui ont pu le tirer des mains de son fils.

Face à la répétition des violences et craignant pour sa vie, Nd Sène a pris une décision extrême : fuir son propre domicile pour se réfugier à la Brigade de gendarmerie de Thiadiaye. Il y a déposé plainte, décrivant un calvaire devenu quotidien.

Latyr S. a été immédiatement interpellé, placé en garde à vue puis déféré avant d’être envoyé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour.

Jeudi dernier, l’homme comparaissait à nouveau pour des faits identiques à ceux qui l’avaient déjà conduit derrière les barreaux. À la barre, il a tenté de minimiser les accusations, tout en reconnaissant avoir agi sous l’effet de l’alcool et de la drogue.

Malgré la gravité des faits et les précédentes condamnations, Latyr S. continuait de vivre sous le même toit que son père, avec sa femme et leurs sept enfants. Selon Ndane Sène, les menaces de mort et les agressions physiques sont fréquentes et connues de toute la communauté.

Face à cette récidive flagrante, le procureur de la République a adopté une position ferme. Il a dénoncé « un comportement devenu insoutenable » et exigé une application rigoureuse de la loi.

Le verdict est attendu le jeudi 27 novembre 2025. Une décision très attendue par les habitants de Thiadiaye, lassés par cette spirale de violences.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Actualités

Dakar sous alerte : un trafic d’ivoire d’une valeur de 15 millions FCFA neutralisé

Lat Soukabé Fall - 17/11/2025 - 0 Commentaire
Dakar sous alerte : un trafic d’ivoire d’une valeur de 15 millions FCFA neutralisé
Le vendredi 17 novembre 2025, une opération conjointe menée par INTERPOL, la Sûreté Urbaine de Dakar et la Direction des Eaux, Forêts et de la Chasse a permis de saisir 50 kilos d’ivoire d’éléphant...

Réforme hospitalière : Dr Fatou Mbaye Sylla explique les enjeux de la nouvelle réorganisation après 26 ans d’attente

- 17/11/2025 - 0 Commentaire
Réforme hospitalière : Dr Fatou Mbaye Sylla explique les enjeux de la nouvelle réorganisation après 26 ans d’attente
Après plus de 26 ans sans révision profonde, le Sénégal s’engage dans une vaste réforme de son système hospitalier. Une décision portée par le Président de la République, à la lumière des...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags