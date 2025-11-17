Thiadiaye : Latyr S. encore devant la justice pour de nouvelles violences sur son père de 72 ans

Tout juste libéré après avoir purgé trois mois de prison pour avoir battu son propre père, Latyr S. est retombé dans ses anciens démons. Connu dans le quartier pour ses excès liés à l’alcool et à la drogue, l’homme de la quarantaine est décrit comme violent, imprévisible et dangereux.



Au mois d’octobre, alors que son père Ndane Sène se reposait paisiblement dans la cour familiale, Latyr l’aurait attaqué sans raison apparente. Le vieil homme, déjà fragile et ayant du mal à marcher, a été roué de coups malgré ses appels au secours.



En tentant d’alerter le voisinage, le septuagénaire a été rattrapé puis violemment malmené, chutant plusieurs fois. Ce sont finalement les enfants du quartier et quelques riverains qui ont pu le tirer des mains de son fils.



Face à la répétition des violences et craignant pour sa vie, Nd Sène a pris une décision extrême : fuir son propre domicile pour se réfugier à la Brigade de gendarmerie de Thiadiaye. Il y a déposé plainte, décrivant un calvaire devenu quotidien.



Latyr S. a été immédiatement interpellé, placé en garde à vue puis déféré avant d’être envoyé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour.



Jeudi dernier, l’homme comparaissait à nouveau pour des faits identiques à ceux qui l’avaient déjà conduit derrière les barreaux. À la barre, il a tenté de minimiser les accusations, tout en reconnaissant avoir agi sous l’effet de l’alcool et de la drogue.



Malgré la gravité des faits et les précédentes condamnations, Latyr S. continuait de vivre sous le même toit que son père, avec sa femme et leurs sept enfants. Selon Ndane Sène, les menaces de mort et les agressions physiques sont fréquentes et connues de toute la communauté.



Face à cette récidive flagrante, le procureur de la République a adopté une position ferme. Il a dénoncé « un comportement devenu insoutenable » et exigé une application rigoureuse de la loi.



Le verdict est attendu le jeudi 27 novembre 2025. Une décision très attendue par les habitants de Thiadiaye, lassés par cette spirale de violences.

