Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a donné de nouvelles orientations au gouvernement afin d'accélérer la réalisation des programmes de logement et des grands projets d'infrastructures publiques. Il a également demandé la mise en place d'un programme national d'urgence consacré à la construction et à la réhabilitation des ponts.

Réuni en Conseil des ministres ce jeudi au Palais de la République, le chef de l'État a rappelé l'importance du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP), qu'il considère comme un moteur de la relance économique, de l'investissement et de la création d'emplois.

Dans cette perspective, il a demandé une accélération des projets de logements et de la réalisation des infrastructures publiques prioritaires. Il a aussi insisté sur le renforcement des actions d'aménagement et de restructuration urbaine, en appelant à doter la Société d'aménagement foncier et de restructuration urbaine (SAFRU) de moyens supplémentaires.

Le président a par ailleurs souhaité la reprise des programmes immobiliers de la SICAP SA et de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN HLM), afin d'augmenter l'offre de logements accessibles aux citoyens.

Concernant le développement territorial, il a demandé un renforcement des ressources du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), dans le but d'accélérer la réalisation d'infrastructures sociales de base dans les zones concernées.

Parmi les principales décisions figure également l'élaboration d'un plan national d'urgence pour la construction et la réhabilitation des ouvrages de franchissement, notamment les ponts, afin d'améliorer la circulation des personnes et des marchandises sur l'ensemble du territoire.

Enfin, Bassirou Diomaye Faye a chargé le Premier ministre et les ministres compétents d'assurer un suivi rigoureux de l'exécution de ces différents programmes afin d'en garantir la réalisation dans les délais fixés.