Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) a renouvelé son appel aux organes de presse afin qu’ils s’abstiennent de diffuser des propos haineux ou stigmatisants visant les communautés étrangères installées au Sénégal.

Dans un communiqué publié le même jour, l’instance estime que la diffusion de discours xénophobes ou de haine représente une menace pour la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Elle invite ainsi les médias à faire preuve de responsabilité dans le traitement de ce type de contenus.

Le CORED rappelle aux professionnels de l’information qu’ils ne doivent pas devenir des relais de messages susceptibles d’influencer négativement l’opinion ou de mettre en danger des Sénégalais vivant à l’étranger.

L’organe d’autorégulation condamne également toute tentative de faire des étrangers des boucs émissaires. Il souligne que le Code de la presse prévoit des sanctions contre ce type de dérives et rappelle que la liberté de la presse ne peut en aucun cas servir de justification à la diffusion de propos xénophobes, racistes ou intolérants.