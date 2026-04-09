Thiès : 7e édition de la Hadara nationale, Serigne Sidy Ahmed Sy plaide pour la libération des 18 supporters sénégalais

La promenade des Thiessois a vibré au rythme de la ferveur religieuse à l’occasion de la 7e édition de la Hadara nationale organisée par le mouvement Abnaou Hadara Tidianiya de Thiès. Cet événement spirituel d’envergure a été présidé par Serigne Sidy Ahmed Sy, une figure religieuse influente de la confrérie tidiane. Dans une atmosphère de recueillement et de dévotion, marquée par des chants religieux et des prières collectives, le guide religieux a saisi cette tribune pour aborder une question d’actualité sensible : la situation des 18 supporters sénégalais actuellement en détention au Maroc. Dans son allocution, Serigne Sidy Ahmed Sy est revenu sur les liens historiques et fraternels qui unissent le Sénégal et le Maroc. Il a insisté sur la solidité de cette relation diplomatique et culturelle, souvent citée en exemple en Afrique. S’interrogeant sur les lenteurs observées dans la procédure de libération des supporters, le marabout a exprimé son incompréhension face à cette situation. « Où se situe réellement le blocage ? », s’est-il interrogé, tout en appelant à une clarification rapide du dossier. Poursuivant son plaidoyer, il a évoqué le rôle déterminant que pourrait jouer le souverain marocain, Mohammed VI. Selon lui, au regard de l’amitié profonde et des relations privilégiées entre les deux nations, le roi pourrait, par un geste de haute portée symbolique, faciliter la libération des 18 ressortissants sénégalais. Enfin, le marabout a réitéré son attachement aux excellentes relations entre Dakar et Rabat, appelant à leur consolidation à travers des actes forts, notamment dans la gestion de cette affaire. Cette sortie de Serigne Sidy Ahmed Sy intervient dans un contexte où l’opinion publique sénégalaise suit de près l’évolution de ce dossier, espérant une issue favorable dans les meilleurs délais.
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Thiès : 7e édition de la Hadara nationale, Serigne Sidy Ahmed Sy plaide pour la libération des 18 supporters sénégalais
Rédigé le Vendredi 10 Avril 2026 à 21:59 | Lu 86 fois Rédigé par Hanne Abou
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