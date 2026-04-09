Route de Thiès : grave accident impliquant un poids lourd

Cet incident s’ajoute à une série d’accidents routiers impliquant des poids lourds enregistrés ces derniers mois dans la région de Thiès, où la circulation dense et le trafic de camions restent des facteurs de risque récurrents.



Les forces de sécurité ont ouvert une enquête afin de déterminer les responsabilités et les conditions exactes de la collision.

D’après les éléments rapportés, le choc s’est produit en pleine circulation, provoquant des dégâts matériels importants sur les deux véhicules.Le blessé a été pris en charge pour des soins, tandis que les circonstances exactes de l’accident restent encore à préciser par les autorités compétentes.