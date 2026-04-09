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Route de Thiès : grave accident impliquant un poids lourd


Rédigé le Vendredi 10 Avril 2026 à 19:09 | Lu 64 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un nouvel accident de la circulation s’est produit à Thiès, impliquant un camion transportant du ciment et une camionnette. La collision a fait un blessé, selon les premières informations disponibles.


Route de Thiès : grave accident impliquant un poids lourd
D’après les éléments rapportés, le choc s’est produit en pleine circulation, provoquant des dégâts matériels importants sur les deux véhicules.

Le blessé a été pris en charge pour des soins, tandis que les circonstances exactes de l’accident restent encore à préciser par les autorités compétentes.
 
Cet incident s’ajoute à une série d’accidents routiers impliquant des poids lourds enregistrés ces derniers mois dans la région de Thiès, où la circulation dense et le trafic de camions restent des facteurs de risque récurrents.
 
Les forces de sécurité ont ouvert une enquête afin de déterminer les responsabilités et les conditions exactes de la collision.


Lat Soukabé Fall

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