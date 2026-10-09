Thiès : 35 personnes interpellées dans une affaire d’actes présumés contre nature

L’enquête connaît ainsi une nouvelle évolution. Après une première vague de 26 interpellations, les enquêteurs ont procédé à neuf arrestations supplémentaires, portant le nombre total de personnes interpellées à 35, selon des informations rapportées par la presse.



D’après les éléments relayés par le quotidien Libération, ces nouvelles interpellations seraient liées aux renseignements recueillis au cours des premières investigations. L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités éventuelles des personnes concernées et de préciser les circonstances de cette affaire.



Le dossier a déjà connu des suites judiciaires. Certaines personnes présentées à la justice ont été placées sous mandat de dépôt par un juge à Thiès. Les investigations se poursuivent pour les autres personnes concernées par la procédure.



À ce stade, les informations disponibles ne permettent pas de préciser le rôle individuel attribué à chacune des personnes interpellées ni de connaître l’ensemble des charges retenues contre elles.



Il convient de rappeler que les interpellations et les placements sous mandat de dépôt ne constituent pas une déclaration de culpabilité. Les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle dé THIÈS : LE NOMBRE D’INTERPELLATIONS PASSE DE 26 À 35 DANS UNE AFFAIRE D’ACTES PRÉSUMÉS CONTRE NATURE



Le nombre de personnes interpellées dans le cadre d’une enquête portant sur des actes présumés contre nature à Thiès est passé de 26 à 35. Neuf nouvelles personnes ont été arrêtées dans le cadre des investigations menées par le commissariat d’arrondissement de Thiès.



L’enquête connaît ainsi une nouvelle évolution. Après une première vague de 26 interpellations, les enquêteurs ont procédé à neuf arrestations supplémentaires, portant le nombre total de personnes interpellées à 35, selon des informations rapportées par la presse.



D’après les éléments relayés par le quotidien Libération, ces nouvelles interpellations seraient liées aux renseignements recueillis au cours des premières investigations. L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités éventuelles des personnes concernées et de préciser les circonstances de cette affaire.



Le dossier a déjà connu des suites judiciaires. Certaines personnes présentées à la justice ont été placées sous mandat de dépôt par un juge à Thiès. Les investigations se poursuivent pour les autres personnes concernées par la procédure.



À ce stade, les informations disponibles ne permettent pas de préciser le rôle individuel attribué à chacune des personnes interpellées ni de connaître l’ensemble des charges retenues contre elles.



Il convient de rappeler que les interpellations et les placements sous mandat de dépôt ne constituent pas une déclaration de culpabilité. Les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle décision définitive de justice.

