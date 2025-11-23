Thiès : 2ᵉ tranche des subventions FDCUID, 10 enveloppes remises aux porteurs de projets

Au total, 10 enveloppes financières ont été remises aux bénéficiaires issus des secteurs de l’agroalimentaire, de l’artisanat, du numérique, de l’environnement et de l’autonomisation des femmes et des jeunes.



Les régions de Thiès et Dakar sont les plus représentées parmi les bénéficiaires, confirmant l’ importance de ces pôles urbains dans l’entrepreneuriat et l’économie locale. Ces villes concentrent la majorité des projets sélectionnés grâce à la densité des initiatives, la préparation des dossiers et l’accès plus facile aux informations et formations proposées par le FDCUID.

À l’inverse, la région de Kédougou présente une participation très faible. Plusieurs facteurs expliquent cette situation :



Nombre limité de candidatures locales



Dossiers incomplets ou non conformes aux critères



Difficultés liées à l’éloignement et à l’accès aux informations ou accompagnements techniques



Le FDCUID prévoit de renforcer la sensibilisation et l’accompagnement dans ces zones afin d’assurer une équité territoriale et encourager davantage de porteurs de projets à postuler pour les prochaines tranches.



Les financements FDCUID sont attribués sur la base de critères rigoureux :



Viabilité économique du projet



Innovation et adoption du numérique



Impact social et création d’emplois



Inclusivité : participation des femmes, des jeunes et des populations vulnérables



Accord éducatif : projets contribuant à la formation et au développement des compétences



Respect des conditions administratives et capacité à structurer le projet





Chaque projet est évalué par un comité technique indépendant, garantissant l’équité et la qualité des bénéficiaires sélectionnés.





Au-delà du financement, la Fondation met en place :



Formations et accompagnement technique, incluant le numérique

​Suivi personnalisé pour chaque bénéficiaire



Renforcement des capacités entrepreneuriales et éducatives





Cette démarche vise à créer un écosystème entrepreneurial solide et inclusif, capable de contribuer activement au développement économique et social du Sénégal. Les prochaines tranches toucheront d’autres régions pour assurer un impact national.

