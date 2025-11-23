Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : 2ᵉ tranche des subventions FDCUID, 10 enveloppes remises aux porteurs de projets


Rédigé le Mercredi 26 Novembre 2025 à 13:15 | Lu 48 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Fondation pour le Développement des Communautés Urbaines et Intercommunales Durables (FDCUID) a organisé ce week-end à Thiès la cérémonie officielle de remise de la 2ᵉ tranche de subventions, destinée aux porteurs de projets innovants et à fort impact social et économique.


Thiès : 2ᵉ tranche des subventions FDCUID, 10 enveloppes remises aux porteurs de projets

Au total, 10 enveloppes financières ont été remises aux bénéficiaires issus des secteurs de l’agroalimentaire, de l’artisanat, du numérique, de l’environnement et de l’autonomisation des femmes et des jeunes.

Les régions de Thiès et Dakar sont les plus représentées parmi les bénéficiaires, confirmant l’importance de ces pôles urbains dans l’entrepreneuriat et l’économie locale. Ces villes concentrent la majorité des projets sélectionnés grâce à la densité des initiatives, la préparation des dossiers et l’accès plus facile aux informations et formations proposées par le FDCUID.

 

À l’inverse, la région de Kédougou présente une participation très faible. Plusieurs facteurs expliquent cette situation :

  Nombre limité de candidatures locales

  Dossiers incomplets ou non conformes aux critères

  Difficultés liées à l’éloignement et à l’accès aux informations ou accompagnements techniques

Le FDCUID prévoit de renforcer la sensibilisation et l’accompagnement dans ces zones afin d’assurer une équité territoriale et encourager davantage de porteurs de projets à postuler pour les prochaines tranches.

 

Les financements FDCUID sont attribués sur la base de critères rigoureux :

  Viabilité économique du projet

  Innovation et adoption du numérique

  Impact social et création d’emplois

  Inclusivité : participation des femmes, des jeunes et des populations vulnérables

  Accord éducatif : projets contribuant à la formation et au développement des compétences

  Respect des conditions administratives et capacité à structurer le projet
 

Chaque projet est évalué par un comité technique indépendant, garantissant l’équité et la qualité des bénéficiaires sélectionnés.
 

Au-delà du financement, la Fondation met en place :

   Formations et accompagnement technique, incluant le numérique
   ​Suivi personnalisé pour chaque bénéficiaire

   Renforcement des capacités entrepreneuriales et éducatives
 

Cette démarche vise à créer un écosystème entrepreneurial solide et inclusif, capable de contribuer activement au développement économique et social du Sénégal. Les prochaines tranches toucheront d’autres régions pour assurer un impact national.




Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags