Thiès : 1 300 premières cartes SEN-CSU prêtes, sur 25 000 familles ciblées d’ici 2026

Cette opération s’inscrit dans un objectif ambitieux : couvrir 25 000 familles thiessoises à l’horizon 2026, afin de garantir un accès plus juste aux services de santé. Déjà, 1 300 cartes sont disponibles, sur un lot de 5 000 qui seront distribuées d’ici la fin de l’année, selon la SEN-CSU.





Le Maire de Thiès, Dr Babacar Diop, souligne l’importance de ce programme dans le renforcement de l’inclusion sociale. Il plaide pour un véritable programme social national davantage axé sur la prise en charge des populations vulnérables : « L’État doit accompagner davantage les familles qui peinent chaque jour à accéder aux services de santé », déclare-t-il en marge de la cérémonie.





De son côté, le Directeur Général de la SEN-CSU, Dr El Hadji Séga Guèye, réaffirme l’engagement de l’agence à rapprocher la protection sociale de santé des citoyens en collaboration avec les collectivités territoriales, les badianous gox, les délégués de quartiers et les partenaires techniques et sociaux.





Avec cette première vague de cartes distribuées, Thiès devient ainsi une ville pilote dans le déploiement opérationnel de la Couverture Sanitaire Universelle, un pilier essentiel des politiques publiques en faveur du bien-être des populations.

