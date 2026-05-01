Sénégal : le président Diomaye Faye défend la gestion économique malgré la suspension du programme du FMI

Malgré un contexte économique marqué par la suspension du programme du Fonds monétaire international (FMI), les autorités sénégalaises continuent de prendre des mesures pour atténuer les difficultés, notamment en agissant sur la baisse et la stabilisation des prix des produits de première nécessité.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a expliqué que cette situation découle d’un exercice de transparence mené par l’État, au cours duquel les résultats d’audits ont été rendus publics. Il a précisé que l’institution financière internationale ne peut valider des comptes reposant sur des données inexactes.

Lors d’un entretien accordé à la RTS ainsi qu’au Groupe futurs médias et au Groupe Walfadjiri, le chef de l’État a insisté sur le fait que les échanges avec le Fonds monétaire international se poursuivent. Il a indiqué que le Sénégal reste ouvert à un nouveau programme, tout en souhaitant en définir clairement les conditions.

Le président a également tenu à rassurer en affirmant que le pays demeure sur une bonne trajectoire. Selon lui, le gouvernement fait preuve de compétences et mobilise des stratégies politiques et économiques adaptées pour répondre aux attentes des citoyens, malgré les contraintes héritées de la situation passée.