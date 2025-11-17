Organisée par Serigne Bassirou Mbacké, affectueusement appelé « Borom Kaay Baax » et les membres de Sahandatoul Darayni, cette cérémonie religieuse constitue un moment fort de spiritualité et de recueillement pour les fidèles. Les participants auront l’occasion de se rassembler autour de prières, chants et enseignements religieux, perpétuant ainsi la mémoire et les valeurs de Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.



Le ''Thiante'' annuel est également l’occasion pour les habitants du quartier et les visiteurs de se retrouver, d’échanger et de renforcer les liens communautaires autour de la spiritualité et de la culture mouride.



Cet événement annuel attire chaque année de nombreux fidèles et amoureux de la tradition mouride, faisant de ce rendez-vous une date incontournable du calendrier religieux à Thiès.

