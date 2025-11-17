Menu
Thiante annuel de Serigne Bassirou Mbacké « Borom Kaay Baax » à Thiès


Rédigé le Mercredi 19 Novembre 2025 à 12:43 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le quartier Darou Salam à Thiès se prépare à accueillir, ce samedi 22 novembre 2025, le thiant annuel en hommage à Serigne Bassirou Mbacké, affectueusement appelé « Borom Kaay Baax ».


Organisée par Serigne Bassirou Mbacké, affectueusement appelé « Borom Kaay Baax » et les membres de Sahandatoul Darayni, cette cérémonie religieuse constitue un moment fort de spiritualité et de recueillement pour les fidèles. Les participants auront l’occasion de se rassembler autour de prières, chants et enseignements religieux, perpétuant ainsi la mémoire et les valeurs de Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Le ''Thiante'' annuel est également l’occasion pour les habitants du quartier et les visiteurs de se retrouver, d’échanger et de renforcer les liens communautaires autour de la spiritualité et de la culture mouride.

Cet événement annuel attire chaque année de nombreux fidèles et amoureux de la tradition mouride, faisant de ce rendez-vous une date incontournable du calendrier religieux à Thiès.




Lat Soukabé Fall

