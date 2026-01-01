Sicap Liberté 5 : une fête du Nouvel An vire au drame dans un appartement meublé





Ce qui devait être une célébration joyeuse marquant le passage à la nouvelle année s’est transformé en un drame bouleversant à Sicap Liberté 5. Dans un appartement meublé loué pour l’occasion, le décès soudain d’un jeune homme a mis en lumière les risques liés à une consommation incontrôlée de substances psychotropes, laissant les familles et les riverains sous le choc.



D’après le récit publié par L’Observateur dans son édition du mardi 6 janvier, huit jeunes âgés de 16 à 23 ans, pour la plupart élèves et mécaniciens, avaient réuni la somme de 130 000 FCFA pour louer un appartement le temps d’une journée afin de fêter le Nouvel An en toute discrétion. L’ambiance se voulait conviviale, mais la situation a rapidement dégénéré après l’introduction de drogues dures et de chanvre indien.



Selon les informations rapportées par le quotidien, le groupe aurait consommé du chanvre indien ainsi qu’une pilule d’ecstasy de couleur rose, connue sous l’appellation « Tik-Tok ». La victime aurait fumé plusieurs joints avant d’ingérer une demi-pilule d’ecstasy, tandis que le reste de la substance aurait été partagé entre les autres participants, dissoute dans une tasse pour une consommation collective.



Quelques minutes après l’absorption de ces produits, le jeune homme a commencé à présenter des signes inquiétants. Il se serait plaint de violents maux de tête avant de se lever brusquement et de se mettre à mâcher sa langue, provoquant un vent de panique parmi ses camarades.



Malgré les tentatives d’assistance de ses amis et l’intervention rapide des sapeurs-pompiers de Dieuppeul, il n’a pas pu être réanimé. Alertée, la police s’est rendue sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage. Des résidus de drogue et du matériel de consommation ont été découverts dans l’appartement, renforçant la thèse d’une overdose ou d’une réaction toxique grave.



Une autopsie a été ordonnée afin de déterminer avec exactitude les causes du décès. En attendant les résultats, l’enquête se poursuit. Les autres jeunes présents ont été placés en garde à vue pour détention et usage collectif de substances psychotropes, ainsi que pour non-assistance à personne en danger. Le propriétaire de l’appartement loué pour la circonstance est activement recherché par les enquêteurs, selon L’Observateur.

