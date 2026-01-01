Accident de bus sur Louga–Guéoul : bilan de 45 blessés évacués à l’hôpital

La gendarmerie locale a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l’accident et établir les responsabilités. Les premières constatations n’ont pas fait état de décès.

Cet incident rappelle la nécessité de renforcer la sécurité routière sur les axes régionaux très fréquentés du Sénégal, où les accidents de bus restent fréquents, souvent liés à la vitesse, aux mauvaises conditions des routes ou à des problèmes mécaniques.

Les autorités appellent les conducteurs et passagers à la prudence et recommandent le respect strict des règles de circulation pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.

Selon les premières informations, l’accident s’est produit aux environs de 15 h, à hauteur du village de Keller Guèye, lorsque le véhicule s’est renversé pour des raisons encore inconnues. Les victimes ont été rapidement prises en charge par les sapeurs‑pompiers et évacuées vers l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, où elles reçoivent actuellement des soins.