Tentative insolite : des migrants arrêtés déguisés en moutons


Rédigé le Mercredi 5 Novembre 2025 à 20:09 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Face aux contrôles renforcés aux frontières, certains candidats à l’immigration clandestine rivalisent d’ingéniosité. La dernière tentative en date illustre cette créativité pour le moins surprenante : trois individus ont été arrêtés alors qu’ils essayaient de rejoindre l’Espagne… déguisés en moutons.


Tentative insolite : des migrants arrêtés déguisés en moutons

Les premières informations indiquent que la nationalité des personnes interpellées n’a pas été révélée. Leur déguisement inhabituel a provoqué la stupeur des forces de l’ordre et des témoins présents sur place.

Pour l’instant, la raison exacte de ce déguisement demeure inconnue. Cette scène insolite met en lumière les méthodes parfois extravagantes employées par certains migrants pour tenter de passer les contrôles frontaliers.

 

Les autorités ont lancé une enquête afin d’identifier les trois individus et de comprendre ce qui les a poussés à entreprendre une telle opération.



Lat Soukabé Fall

