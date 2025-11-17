Les agents du programme Kheuyou Ndaw Yii réclament l'amélioration de leurs conditions professionnelles





Lors d’un point de presse tenu au siège du FRAPP, les agents de santé du programme Kheuyou Ndaw Yii, accompagnés d’activistes, ont exprimé leur frustration face à la situation qu’ils jugent préoccupante au sein de leur secteur.



Le chargé de communication du collectif, El Hadji Dramé, rappelle que ce programme mis en place par les autorités sénégalaises a pour objectif d’améliorer l’accès aux services de santé pour les populations. Malgré cette ambition, les équipes déployées sur le terrain affirment faire face à des conditions jugées inadéquates.



Les intervenants ont notamment dénoncé l’absence de renouvellement et de revalorisation de leurs contrats datant de janvier 2022. Plus de 500 agents sont actifs dans différentes structures sanitaires à travers tout le pays, du Nord au Sud et d’un point à l’autre du territoire.



Selon El Hadji Dramé, les équipes assurent leur mission chaque jour, parfois sans motivation, et refusent que leur avenir professionnel soit compromis pour des considérations externes.



Les agents ont fixé au gouvernement sénégalais un délai allant jusqu’au 31 décembre 2025 pour répondre à leurs revendications. Ils demandent en priorité le renouvellement et la revalorisation de leurs contrats, leur transmission officielle, ainsi que le règlement des arriérés dus à l’ensemble du personnel.



dakaractu

